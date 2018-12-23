رئيس "اجيماك": ربط التيار الكهربائي بمحطة المحولات الثالثة ببنبان الأربعاء

كتب- محمد صلاح:

أعلن المهندس مدحت رمضان، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة "اجيماك"، عن ربط التيار الكهربائي على محطة المحولات الثالثة في بنبان بأسوان قدرة 220/22 ك.ف.أ، وذلك يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف رمضان، في تصريحات لمصراوي، أن العمل على الانتهاء من إنشاء محطة المحولات الرابعة يتم حاليًا، كما يجرى العمل على بناء السور الخارجي المحطة ومن المرتقب الانتهاء منها قريبا تمهيدًا لربط التيار الكهربائي عليها.

وأوضح "رمضان"، أن التكلفة الإجمالية لإنشاء وتنفيذ محطات المحولات الأربعة في بنبان بأسوان بلغت مليار و400 مليون جنيه، حيث تم تنفيذها في وقت قياسي خلال أقل من عامين.

وذكر رئيس "اجيماك"، أنه تم الانتهاء من تنفيذ وإنشاء محطتي محولات أكتوبر وابنى بيتك قدرة 220/22 ك.ف.أ.