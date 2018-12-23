وزيرة الهجرة تؤكد أهمية دور علماء مصر في الخارج كسفراء لوطنهم

القاهرة- (أ ش أ):

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم، أهمية الدور الذي يقوم به العلماء المصريون في الخارج كسفراء لوطنهم، فضلا عن نقلهم للخبرات العلمية المختلفة، وتشجيعهم لكافة الجهود المبذولة لتطوير البحث العلمي والتعليم في وطنهم.

جاء ذلك خلال حضور الوزيرة، اليوم الأحد، اجتماع لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم درويش، في مجلس النواب، لاستقبال وفد من العلماء المصريين المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع"، الذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بمدينة الغردقة.

وأكدت الوزيرة أهمية مشاركة علماء مصر في الخارج في الفعاليات الهامة في بلدهم، وحرصهم على تفعيل العلاقة بينهم وبين مؤسسات الدولة المصرية، مشيرة إلى حرصهم على زيارة البرلمان وحضور جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، وسعادتهم بترحيب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال بهم.

وأضافت أن العلماء يمثلون شريحة مهمة من المصريين بالخارج ولديهم استعداد كبير لإمداد المؤسسات العلمية والبحثية في مصر بخبراتهم، من منطلق انتمائهم لوطنهم وحرصهم على تقدمه.