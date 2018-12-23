"الوزراء "ينشر فيديو لانتهاء مشروع روضة السيدة "تل العقارب" سابقا

كتب- محمد غايات:

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، على موقع التواص الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو عن مشروع روضة السيدة زينب "تل العقارب" سابقًا.

وتناول الفيديو الجهود المبذولة من قبل صندوق تطوير العشوائيات، لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، بمختلف ‏محافظات الجمهورية.

واستغرق مشروع وضة السيدة زينب ‏18 شهرًا للتنفيذ، ويقام على مساحة 7.5 فدان، بإجمالي عدد وحدات سكنية بلغت 816 وحدة، و202 وحدة ‏تجارية.

كما عرض الفيديو التصميم المعماري الذي راعى الطابع الإسلامي التاريخي لتلك المنطقة، ومن المقرر أن يتم بإعادة تسكين أهالي منطقة "تل العقارب" في مشروع "روضة السيدة زينب"، حيث تحملت الحكومة طوال مدة تنفيذ المشروع تكاليف إيجار السكن المؤقت لأهالي المنطقة.