الصحة: فحص 21 مليون مواطن بمبادرة "فيروس سي"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص 8 مليون و266 ألف و 708 مواطنين، حتى ظهر اليوم الثالث والعشرين "للمرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وأشارت وزيرة الصحة في بيان اليوم، إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي، وصل إلى 21 مليون و7 آلاف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، وعلاجهم بالمجان تمامًا.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 443 ألف و726 طالبًا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الأحد في محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وأضاف "مجاهد" أن محافظة إسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا بإجمالي تردد 98 ألف و403 طالب، والبحيرة 90 ألف و203 طالب، وأسيوط 74 ألف و895 طالبًا، والقليوبية 67 ألف و206 طلاب، موضحًا أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر 2018، وينتهي بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة في أبريل 2019، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.

وأوضح "مجاهد"، أن هناك 8 مليون و266 ألف و 708 مواطنين تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية"، وذلك منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوى الجمهورية بإجمالي عدد مشاركين 3 مليون و44 ألف، تلتها المنوفية بمليون و33 ألف مواطنًا ثم سوهاج بمليون و31 ألف و 404 مواطنًا، ثم كفر الشيخ بـ825 ألف و578 مواطنًا، ثم بني سويف بـ 718 ألف مواطن.

وذكر أن نسبة المشاركين بالمسح من الذكور وصلت إلى 47% والإناث 53%، لافتًا إلى أن نسبة الحالات الإيجابية لم تتعدى 4% من إجمالي عدد المفحوصين، منوهًا أنه خلال المبادرة الرئاسية تم مسح 262 ألف و534 مواطنًا في المشروعات القومية المنتشرة في محافظات المرحلتي الأولى والثانية.

كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg ويتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج.