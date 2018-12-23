صور شهداء بورسعيد تزين متحف النصر

كتب- محمد نصار:

حرص اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على مصافحة أهالي وأبناء وأحفاد شهداء محافظة بورسعيد خلال تواجدهم بمتحف النصر بالمحافظة لمشاهدة صور أبناءهم الذين استشهدوا خلال السنوات الماضية.

ونقل الوزير شعراوي، خلال مشاركته في احتفالات عيد محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، لأسر الشهداء، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما قدمه أبناءهم من تضحيات ليحيا هذا الوطن.

كما حرص وزير التنمية المحلية، على التقاط مجموعة من الصور مع أهالي الشهداء وأحفادهم الذين قدموا الشكر للوزير والقيادة السياسية على إقامة هذا المتحف المهم على أرض المحافظة، وحرص القائمين عليه على تخصيص قاعة بالمتحف لوضع صور شهداء محافظة بورسعيد خلال السنوات الماضية.