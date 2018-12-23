حدث ليلاً| إخماد حريق بمحيط القلعة.. وتسونامي يضرب أندونيسيا

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي والرياضي، كان أبرزها سقوط عشرات الضحايا في تسونامي يضرب أندونيسيا، وإخماد الآثار لحريق نشب في محيط قلعة صلاح الدين.

ويرصد مصراوي، أبرز ما حدث ليلًا وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد:

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