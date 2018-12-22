غرفة الفنادق: 2019 يشهد 8 معارض دولية للترويج للسياحة المصرية

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن الغرفة ساهمت مع وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية للترويج والتسويق للمقاصد السياحية المختلفة، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة تنشيط السياحة للمشاركة في أجندة المعارض السياحية التي تشارك فيها الهيئة ويكون ذلك تحت مظلة الغرفة.

وأوضح فوزي، خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية، أنه خلال علم 2019 ستقوم الغرفة بدعوة أعضائها للمشاركة في 8 معارض مختلفة تغطي الأسواق السياحية الهامة لمصر، وجاري التنسيق مع هيئة تنشيط السياحة للعمل على تخفيض قيمة الاشتراك في هذه المعارض -أسوة بما تم في السنوات الماضية؛ كما تقوم الغرفة بالدعوة للمشاركة ببعض المعارض الأخرى وورش العمل والقوافل السياحية التي ترد من هيئة تنشيط السياحة ومن الاتحاد المصري للغرف السياحية.

ونوه إلى أن الغرفة من خلال فروعها بالمحافظات المختلفة، ستقوم بالمشاركة مع المسئولين بتلك المحافظات بما يقومون به للترويج والتنشيط السياحي وفتح أسواق جديدة للسياحة الواردة.

وعقدت اليوم الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية، بحضور عدد من مديري الفنادق ورؤساء بعض الشركات المالكة وشركات الإدارة الأعضاء بالغرفة، لاستعراض ما تحقق خلال عام 2018 حيث تم طرح أهم الملفات التي جرى العمل عليها في التقرير السنوي لغرفة المنشآت الفندقية لعام 2018، وأهمها: المشكلات كانت نقص الدخل السياحي الذي أستتبعه تسرب عدد من العاملين الأكفاء ذات الخبرات المتراكمة كذلك المشكلات الاقتصادية التي واجهت المستثمرين في المجال السياحي الذين لولا حرصهم على الاستمرار والمحافظة على وجود العاملين معهم في المنشآت السياحية ما كنا الآن نحتفل بعودة النشاط السياحي في مختلف المقاصد السياحية المصرية بصورة مبشرة.