"الصحفيين": مخاطبة "الأعلى للإعلام" لمنع ظهور نقيب الصيادلة إعلامياً

كتب - مصطفى علي:

قال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقيب عبدالمحسن سلامة، وعد الصحفيين المعتدي عليهم أثناء اللقاء الذي جمعه بهم اليوم السبت، بمخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهور نقيب الصيادلة على التليفزيون المصري أو الفضائيات.

وأضاف "عبدالرحيم" في تصريحات للصحفيين، اليوم، "أن ما حدث لن يمر مرور الكرام والنقابة تتمسك بقرارها بمنع نشر أي أخبار خاصة بنقيب الصيادلة".

وتابع: "ما حدث يمس كرامة الصحفيين جميعًا، ويجب أن يتم التحرك واتخاذ خطوات من شأنها حفظ تلك الكرامة".