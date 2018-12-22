"البحوث الإسلامية" تنظم 37 ألف لقاء منذ بدء حملة "ساعدوهم"

كتب - محمود مصطفى:

نظم مجمع البحوث الإسلامية 37 ألفا و527 لقاء ضمن حملة "ساعدوهم"، والتي أطلقها منذ أسبوعين، في مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية - في بيان اليوم السبت - إن الحملة تهدف إلى نشر القيم الإنسانية والأخلاقية في المجتمع، ودعم قيم التعاون بين الناس من خلال التواصل المباشر معهم، أو عبر رسائل إلكترونية مختصرة وميسرة تستهدف نشر الوعي بين شرائح المجتمع المختلفة خاصة فئة الشباب.

وأوضح أن وعاظ الأزهر الشريف ركزوا، خلال الحملة، على مجموعة من القيم المهمة، جاء على رأسها قيمة التعاون ومساعدة الفقراء والمحتاجين والوقوف بجانبهم، من خلال تذكيرهم بما دعت إليه الشريعة في هذا الشأن، واستدعاء نماذج راقية في مساعدة الناس وتلبية احتياجاتهم.

وأشار عفيفي إلى أن الحملة استهدفت توعية الناس بضرورة الحفاظ على معاني الأخوة والإنسانية والعمل على تحقيقها بجميع الطرق والوسائل الممكنة، وبيان أن عمل الخير في جميع المجالات مقصد من مقاصد الشريعة.. موضحا أن الحملة شهدت قبولا واسعا من جانب فئات المجتمع المصري الحريصة على نشر المحبة والقيم والأخلاق منذ إطلاق المجمع لها خلال الأيام الماضية.