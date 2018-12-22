وزيرة الهجرة تشيد بجهود جامعة الإسكندرية في دعم مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"

القاهرة- أ ش أ:

أشادت نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجهود جامعة الإسكندرية بصفة عامة والدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، بصفة خاصة للتعاون المستمر ودعمه لمؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم".

وأوضحت مكرم - خلال لقائها، اليوم السبت، مع رئيس جامعة الإسكندرية - أن التعاون تمثل في ترشيحه لخبراء مقيمين في الخارج للحضور، وكذلك لإدارة إحدى جلسات المؤتمر ومتابعة التوصيات، ثم سرعة الاستجابة من خلال عقد ورشة عمل لبحث إنشاء كلية جديدة للحوسبة وعلوم البيانات استكمالاً لنتائج المؤتمر الذي عقد في مدينة الغردقة الأسبوع الماضي.

وعقد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم، ورشة عمل بمقر إدارة وحدة تطوير المشروعات بكلية الهندسة لبحث إنشاء كلية جديدة للحوسبة وعلوم البيانات تحت اسم Computing and Data Sciences.

وأكد الكردي، خلال الاجتماع، أن فكرة إنشاء الكلية الجديدة تأتي تماشياً مع التطور العلمي والتكنولوجي الهائل في العالم، وأهمية مواكبة جامعة الإسكندرية لهذا التطور، وأن يكون لها السبق والاختلاف في المحتوى والبرامج الدراسية عن أي كلية أخرى.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم الأرض ورئيس برنامج الحوسبة وعلوم البيانات بجامعة تشابمان الأمريكية وأحد أبناء جامعة الإسكندرية، كيفية تطوير واستحداث برامج دراسية جديدة وتحضير الطلاب لسوق العمل والتخطيط الجيد للمشروعات التكنولوجية، وأهمية التعاون والتنسيق بين الكليات والأقسام المختلفة التعاون مع المؤسسات التكنولوجية العملاقة مثل شركة Google.​