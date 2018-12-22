وزيرة الصحة: تعيين مدير إداري "بخلفية عسكرية" للمستشفيات النموذجية

كتب - أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ مشروع المستشفيات النموذجية بالمحافظات، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

حضر الاجتماع الدكتور هشام الشرقاوي، مدير المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، واللواء سيد الشاهد، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، والدكتور على محروس، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد صلاح، أمين عام هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد ضاحى، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالرحمن، مستشار الوزيرة للمشروعات، والمهندس وائل شحاتة مسؤول ميكنة منظومة التأمين الصحي الجديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عرض آخر مستجدات التقييم الهندسي للمستشفيات، لتصبح مستشفيات تشمل معايير الجودة والسلامة وتحظى برضاء متلقي الخدمة.

ووجهت الوزيرة - بحسب بيان - بسرعة إنهاء إجراء التعاقدات مع الجامعات لتوفير القوى البشرية من الأطباء.

كما وجهت وزيرة الصحة باختيار مدير إداري للمستشفيات النموذجية يكون له خلفية عسكرية على أن يكون هناك إعلان بذلك في الصحف لشفافية الاختيار، موضحة أن عقود الصيانة، والأمن، والتغذية، والنظافة، ستكون مركزية وستتولها عدد محدد من الشركات، على ان تكون هناك متابعة دورية من الوزارة والمدرية بالمحافظة التابع لها المستشفى ، لضمان تقديم الخدمة بأفضل شكل ممكن، وطبقا لمعايير الجودة.

وأكدت وزيرة الصحة، توفير "تابلت" لأطباء الطوارئ والرعاية المركزة والحضانات والتخدير في تلك المستشفيات النموذجية، مع توفير شبكة "Wi Fi" فى سكن الاطباء والطوارئ، موضحة أنها تتابع أعمال تطوير سكن الاطباء والتمريض فى جميع المستشفيات تمهيداً لتنفيذ وتطبيق "المشروع القومي لتحسين بيئة العمل".

ولفت مجاهد الى أن وزيرة الصحة وجهت بالانتهاء من خطة تدريب الاطباء بتلك المستشفيات، حيث تنقسم خطة التدريب الى تدريب ادارى وفنى واكلينيكي، مشيراً الى أن التدريب الاداري تم حتى الان لـ 11 مدير مستشفى نموذجى تم اختيارهم بعناية، حيث تم تدريبهم على اسس القيادة، والتخطيط الاستراتيجي للتامين الصحى الجديد، لافتاً الى أنه سيتم اختيار المتفوقين منهم بعد تقييم ادائهم لارسالهم فى بعثات تدريبية الى فرنسا وانجلترا، للتدريب على ادارة المستشفيات.