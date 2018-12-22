السيسي يعلن: مصر تنشئ أكبر مزرعة تمور في العالم بطاقة 2.5 مليون نخلة

كتب- محمد نصار ومي مدحت:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعرض تفصيلي خلال المرحلة المقبلة للشعب المصري، لبيان ما تم تحقيقه حتى الآن في مشروع المليون ونصف فدان.

قال الرئيس السيسي، إن مشروع المليون ونصف فدان يتضمن إنشاء أكبر مزرعة في العالم لإنتاج التمور، والتي تضم أفخم وأجود أنواع التمور العالمية.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من مشروعات الصوب الزراعية، اليوم السبت، أن هذه المزرعة مقامة على مساحدة 40 ألف فدان، وتضم نحو 2.5 مليون نخلة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروعات "الصوب الزراعية" في مدينة العاشر من رمضان، ضمن خطة الدولة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجها الرئيس للنهضة بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويقع مشروع "الصوب الزراعية" في الجهة الشمالية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 34 ألف فدان، وجرى التخطيط لإنشاء 7 آلاف و100 بيت زراعي، بتخصيص مساحة فدانين ونصف للبيت الواحد.

يُقام المشروع بالتعاون بين القوات المُسلحة وشركة "سينوماك" الصينية، والتي عملت على إنشاء الهياكل المعدنية، فيما تم إنشاء محطة الفرز والتعبئة للمشروع على مساحة 2.5 فدان بطاقة تخزينية 800 طن في اليوم، وفي أغسطس الماضي، تم الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال البنية التحتية بواسطة الشركة "الوطنية" للزراعات المحمية، بالتعاون مع إدارة المياه بالقوات المُسلحة.