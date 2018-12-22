افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات زراعية يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

القاهرة- أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، عددا من قضايا الشأن المحلي، وعلى رأسها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم عددا من المشروعات التنموية بمجال الزراعة.

الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سوف يفتتح اليوم عددا من المشروعات التنموية بمجال الزراعة.. ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس سيفتتح ويتفقد المشروع القومى للصوب الزراعية الحديثة الذى يعد الأضخم فى العالم ويضم 100 ألف صوبة زراعية تعادل إنتاجيتها إنتاجية مليون فدان من الزراعات التقليدية المكشوفة بمعدلات استهلاك مياه أقل بكثير، حيث تستهلك زراعات الصوب 60% من كميات المياه التى تستهلكها الزراعات التقليدية بالأراضى المكشوفة.

وأوضح راضى أن مشروع الصوب الزراعية يهدف إلى تعظيم المردود الاقتصادى من خلال زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية، والاختصار فى وحدة المساحة المستغلة للزراعة، كما أنها تنتج حاصلات زراعية عالية الجودة وفى غير موسمها الطبيعى، وتساعد على زيادة الإنتاج التكاملى من محاصيل الخضر والفاكهة.

وفي شأن آخر، ذكرت (الأهرام) أنه استعدادا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، بدأت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين خلال الاحتفالات.

وأشارت الصحيفة إلى أن أجهزة وزارة الداخلية أعلنت استنفارا أمنيا بكل مديريات الأمن لهذه المناسبة، وتكثيف خدمات التأمين بكل المنشآت الحيوية والمهمة لتوفير الأجواء المناسبة فى أثناء الاحتفالات، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة.

وحول الوضع الاقتصادي، ذكرت (الأهرام) أن مصر قفزت 25 مركزا فى تقارير التنافسية العالمية، لتسجل المركز 94 خلال عام 2018، مقابل 119 عام 2014، وذلك نتيجة الجهود والإصلاحات التى قامت بها الحكومة فى جميع القطاعات والمجالات والتى أسهمت بشكل كبير فى تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار.

وأضافت أن تقريرا للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أوضح أن ترتيب مصر قفز بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الماضية، حيث وصل للمرتبة 116 فى 2015، ثم إلى 115 فى 2016، وقفز 15 مركزا دفعة واحدة فى 2017 ليسجل المركز 100.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر حققت نتائج هائلة فى مؤشر البنية التحتية فى تقارير التنافسية بين 2014 و2018 ، حيث قفزت 58 مركزا خلال هذه الفترة وصعدت من المرتبة 114 عام 2018، إلى المركز 56 عام 2018، وفى مجال كفاءة الكهرباء قفزت من المركز 107 خلال عام 2014 إلى المركز الـ 64 عام 2018، وفى كفاءة النقل الجوى ارتفعت للمركز 43 مقابل 59، وفى كفاءة النقل البحرى والموانى، صعدت 41 مركزا لتسجل المركز 39 مقابل 80.

وفي الشأن الدولي، قالت صحيفة (الأهرام)، إنه وفي إطار الإجراءات الاحترازية، طالب تروستن فوس رئيس المكتب الإقليمى لهيئة حماية الدستور الألمانية "المخابرات الداخلية" فى ولاية هامبورج توسيع اختصاصات المكاتب الإقليمية التابعة للهيئة فيما يتعلق بأبناء العائدين من تنظيم داعش الإرهابى وعائلات التكفيريين بهدف حمايتهم ومساعدتهم قبل محاسبتهم.

وقال فوس:"إنه من مصلحة هؤلاء الأطفال أن يكون متاحا لهيئة حماية الدستور تخزين بيانات عن كل ما هو دون 14 عاما منهم، حتى يمكن تسليم هذه البيانات لسلطات أخرى فى حالة وجود خطورة على مصلحة أى منهم».

الجمهورية:

ومن جانبها ، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن مصر تشهد حالة غير مسبوقة من العمل المتواصل.. والنجاحات والإنجازات المتوالية.. فاليوم تفتتح المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوب الزراعية الحديثة التي تعد الأكبر في العالم.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن المشروع القومي للصوب الزراعية يبلغ 100 ألف صوبة زراعية والتي تعادل إنتاج مليون فدان من الزراعات التقليدية المكشوفة وبمعدلات استهلاك مياه أقل.. وتابع راضي: تستهلك زراعات الصوب 60% من كميات المياه التي تستهلكها الزراعات التقليدية بالأراضي المكشوفة.

وفي موضوع آخر، ذكرت (الجمهورية) أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أكد مجددا أنه لا مساس بأسعار الكهرباء ولا زيادة فيها لكافة شرائح الاستهلاك المنزلي بما فيهم من تعدي استهلاكه ألف كيلووات وذلك خلال العام الحالي رغم ارتفاع الدعم لهذا القطاع من 16 مليارا في الميزانية إلى 46 مليار جنيه بعد تنامي الأسعار العالمية للوقود وارتفاع تكاليف الانتاج والصيانة ومهمات وقطع الغيار.

وقال الوزير في تصريحات للصحيفة: ندرس حاليا تطبيق منظومة جديدة لتقليل العنصر البشري في تشغيل محطات الكهرباء أو عدم الاستعانة بهم اطلاقا لأعمال التشغيل والاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة لتقليل الاخطاء البشرية والوصول لأعلي معدلات الكفاءة واستهلاك الوقود.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور هشام عرفات وزير النقل أنه تم الانتهاء من اختبارات التشغيل التجريبي لمترو "هارون ــ نادي الشمس" بنسبة 99.5% والتي تشمل اختبارات الوحدات المتحركة والأنظمة والسكة وكهربة السكة والإشارات في الجزء النفقي الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث الممتد من محطة هارون ــ هليوبوليس ــ الألف مسكن ثم محطة نادي الشمس.

وأشار الوزير إلى أن الجزء الأول من المرحلة الرابعة يمتد بطول 5.15 كم ويشتمل علي 4 محطات نفقية ومحطة علوية هي محطة النزهة تم الانتهاء من 3 محطات نفقية وهي هارون ــ ألف مسكن ــ نادي الشمس.. أما محطة هليوبوليس التي تعتبر أكبر محطة في الشرق الأوسط وأفريقيا كونها المحطة التبادلية فسوف يتفرع منها الخط الثالث إلي فرعين أحدهما في اتجاه محطة عدلي منصور بالقرب من موقف العاشر من رمضان "الجزءين الأول والثاني من المرحلة الرابعة" أما الجزء الثالث من المرحلة الرابعة ففي اتجاه مطار القاهرة الدولي.

أخبار اليوم:

وذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح خلال الساعات المقبلة عدداً من المشروعات القومية الجديدة في مجال الصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان ، وتهدف المشروعات إلي إقامة مجتمعات زراعية متكاملة توفر الآلاف من فرص العمل لشباب الخريجين.

وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر أن الشركة الوطنية للزراعات المحمية تستهدف انشاء ٧١٠٠ صوبة زراعية علي مساحة ٣٤ ألف فدان، تستخدم فيها أحدث تكنولوجيا عالمية لترشيد طرق الري والمياه.. كما يشهد الرئيس السيسي وضع حجر الأساس لإنشاء موقع اللاهون ببني سويف وهو إحدي الشركات الخاصة بالزراعات المحمية في الصعيد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سوف ينطلق الخميس القادم القمر الصناعي المصري (ايجي سات A‬)، ليتخذ مداره حول الأرض بارتفاع ٥٠٠٫٨ كيلو متر علي أن يبدأ البث الرسمي للقمر أول يناير المقبل بأحدث التقنيات الفضائية..

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسئول بهيئة علوم الفضاء والاستشعار عن بعد ان القمر الجديد سيقوم بتصوير لجميع حدود مصر علي مدى اليوم.. وسيوفر معلومات كاملة عن الأراضي الصحراوية القابلة للاستزراع، وكذلك الكشف عن مصادر المياه وكذلك كشف المعادن مستخدما أحدث تكنولوجيا الأعماق.. وقال المسئول إن تكلفة القمر بلغت نحو ١٠٠ مليون دولار.. تم سدادها بالكامل من قيمة التأمين علي القمر المصري السابق (‬ايجي ٢)، الذي أطلقته شركة روسية في ابريل ٢٠١٤، وانحرف بعد شهور عن مداره بسبب بعض العيوب الفنية.

وأكدت الصحيفة أن الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي وساندر سون سفير استونيا بالقاهرة بحثا مشروع منظومة حجز تذاكر المباريات إلكترونيا لتأمين عودة الجماهير إلي الملاعب والذي تنفذه الهيئة القومية للانتاج الحربي وشركة (فالكون)‬ للأمن وشركة (‬دومينيك) الاستونية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية واتحاد كرة القدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن سفير استونيا أشاد، خلال اللقاء، بالنجاح الذي حققته مصر في تنظيم معرض (إيديكس ٢٠١٨) ما أظهر القدرات التصنيعية في مجال الصناعات الدفاعية وقوة ومكانة مصر في المحيط الإقليمي والعالمي، الأمر الذي حدا بالشركات الاستونية إلى الرغبة في التعاون مع شركات الانتاج الحربي وفتح مجالات للتصنيع المشترك فيما بينهم.

وفي الشأن الدولي، قالت صحيفة (أخبار اليوم)، إن ما يقرب من 16 مواطنا اسبانيا أصيبوا في مواجهات بين الشرطة ومحتجين خلال تظاهرة رافضة لاجتماع الحكومة الإسبانية في إقليم كتالونيا.. وأغلق الانفصاليون في الإقليم طريق "ديا جونال"‬ الرئيسي المؤدي إلى "‬بيد والبس" - مقر الحكم - والذي عقد فيه اجتماع حكومة مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن أصحاب سيارات الأجرة توقفوا عن العمل منذ الساعات الأولي من يوم أمس وانضم اليهم سائقو القطارات والمترو والنقابات العمالية، مما دعا الأمن في كتالونيا الي إغلاق جميع مداخل ومخارج مقر الحكم، وللسيطرة علي الأوضاع التي أربكت المشهد السياسي في اسبانيا، أعلنت السلطات استدعاء 9000 شرطي لحماية الأمن العام في المنطقة.