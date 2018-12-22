الانقلاب الشتوي.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس لـ72 ساعة

كتب- أسامة عبدالكريم:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس تشهد استقرارا في درجات الحرارة، خلال 72 ساعة القادمة، بالتزامن مع بدء فصل الشتاء، والانقلاب الشتوي.

وبدأ فصل الشتاء، في الساعة العاشرة و٢٣ دقيقة مساء أمس الجمعة، في مصر ودول المنطقة العربية والنصف الشمالي للكرة الأرضية، وفقا لما حدده علماء الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وقال عبدالعال لمصراوي، إن الطقس مائل للدفء على محافظات الجنوب نهارا، شديد البرودة ليلا، كما تشهد محافظات الدلتا أمطار خفيفة، مع تواجد كثيف للشبورة المائية، بالقرب من المسطحات المائية والطرق الزراعية

ويحدث الانقلاب الشمسي الشتوي في نصف الكرة الأرضية الشمالي حول يومي 21 أو 22 ديسمبر من كل عام، وتصل الشمس لأدنى ارتفاع لها خلال الظهر فوق الأفق، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي فيما عدا مدار الجدي، وهو حدث فلكي سنوي يميزه عمودية الشمس على مدار الجدي.