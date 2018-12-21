برعاية مصراوي.. انطلاق فعاليات الملتقى المهني الثالث لجوبزيلا وجمعية التطوير والتنمية غدًا

القاهرة - مصراوي:

تنظم شركة "جوبزيلا"، غدًا السبت، بالحرم اليوناني (الجريك كامبس) بالتحرير - وسط القاهرة، الملتقى الثالث للتوظيف والتدريب بالتعاون مع جمعية التطوير والتنمية في مصر كخطوة منها نحو ضمان مستقبلٍ أفضل للشباب، والقضاء على البطالة.

ويعد الملتقى هو الثالث الذي تنظمه جوبزيلا، بعد النجاح الذي حققته على مدار عامين متتاليين في ملتقياتها السابقة التي أتاحت العديد من الوظائف والفرص التعليمية والتدريبية المجانية للشباب.

ويشارك هذا العام، أكثر من 50 شركة من كُبرى الشركات في مصر، تتيح آلاف الفرص من تدريبات ووظائف ومنح تعليمية في مجالات متنوعة تصل لـ 17 مجال عمل، بالإضافة لمشاركة أكثر من 5 مؤسسات تدريبية.تتيح العديد من الدورات التعليمية المتميزة.

وذكرت الشركة في بيان لها، أن سيتم إتاحة عدد كبير من فرص التوظيف والتدريب، لافتة حضور الشباب، للعديد من المحاضرات والخطابات المُلهمة، التي ستعقد بواسطة مجموعة من الرموز الأكثر نجاحًا في عالم الأعمال، والشباب ذوي النجاحات المؤثرة ، بالإضافة للعديد من ورش العمل التدريبية المجانية تقدمها نخبة من المؤسسات التعليمية المتميزة، التي من شأنها دعم الشباب وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم المتنوعة، والاستعداد لسوق العمل.

ودعت الشركة، الشباب والمهنيين الراغبين في المشاركة في هذا الملتقى بالتسجيل عبر الرابط (اضغط هنا

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