العصار يبحث مع سفير إستونيا مجالات التعاون المشترك

القاهرة - أ ش أ:

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وساندر سون سفير إستونيا بالقاهرة، في مقر ديوان عام الوزارة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعات العسكرية والمدنية.

وتم خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات مشروع تنفيذ منظومة حجز التذاكر إلكترونيا E-Ticketing لتأمين عودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم من خلال إقامة شركة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "فالكون" للأمن وشركة "دومينيك" الإستونية العاملة في هذا المجال وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية واتحاد كرة القدم.

وأكد سفير إستونيا على النجاح الذي حققته مصر خلال فعاليات معرض"إيديكس 2018" حيث قامت بتنظيم هذا المعرض لأول مرة على أرضها بحضور عدد كبير من شركات تصنيع السلاح العالمية مما جعلها في مصاف أوائل الدول التي تقوم بتنظيم معارض السلاح وعكس الصورة المشرفة لمصر وأظهر القدرات التصنيعية في مجال الصناعات الدفاعية وقوة ومكانة مصر في المحيط الإقليمي والعالمي، الأمر الذي حدا بالشركات الإستونية إلى الرغبة في التعاون مع شركات الإنتاج الحربي المصري وفتح مجالات للتصنيع المشترك فيما بينهم وأكد رغبة الحكومة الإستونية في مساعدة مصر في مجال حجز التذاكر إلكترونيا من خلال منظومة E_Ticketinglk حال فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية القادمة.

وخلال اللقاء تم توجيه الدعوة للشركات الإستونية لزيارة شركات الإنتاج الحربي للتعرف على إمكانياتها التكنولوجية والفنية والبشرية على أرض الواقع ومناقشة مجالات التعاون المشترك المقترحة.

وأعرب سفير إستونيا عن رغبته في تعزيز التعاون على أرض الواقع، مشيرا إلى قيامه بتشجيع وحث الشركات بدولة "إستونيا" لتسجل مشاركتهم في الدورة القادمة لمعرض "ايديكس 2020" بعد النجاح الذي شاهده أثناء المعرض هذا العام.