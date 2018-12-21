"الجيزة" تعلن إجراء صيانة لكوبري 6 أكتوبر وإغلاق أجزاء منه

كتب-إسلام ضيف:

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة،​ إجراء أعمال صيانة للفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بكوبرى 6 أكتوبر بنطاق محافظة الجيزة، لمدة 3 أيام.

وذكرت المحافظة في بيان لها، أنها ستضطر لغلق مطلع ومنزل شاهين بشكل كلي، وغلق جزئي لمطلع كوبري أكتوبر للقادم من نفق الجلاء، خلال فترة الأعمال والتي تبدأ الساعة الــ12 صباح اليوم الجمعة،وحتى الساعة الــ 5 صباح يوم الأحد المقبل.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وفقًا لبيان صادر عن المحافظة، على مسؤلي الإدارة العامة لمرور الجيزة، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل حركة السير، ومنع التكدسات المرورية المتوقعة خاصة خلال فترات تنفيذ الأعمال، مناشدًا المواطنين من المارة وقائدي السيارات بضرورة الامتثال لإرشادات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية التي من المقرر إقامتها لمساعدتهم في الإتجاهات الجديدة.

ووجه محافظ الجيزة، بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة للإنتهاء من الأعمال وإعادة حركة المرور لصورتها الطبيعية دون تأخير.