"الجيزة": غلق جزئي لمطالع محور 26 يوليو بسبب إجراء أعمال صيانة

كتب- إسلام ضيف:

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، إجراء أعمال صيانة للفواصل العرضية بمحور 26 يوليو بنطاق المحافظة؛ لرفع كفاءة الكوبري وتسهيل حركة المرور عليه.

وقالت المحافظة في بيان لها، إن الإدارة العامة لمرور الجيزة أوضحت أن الأعمال تستمر لمدة 3 أيام، الأمر الذي يستلزم إجراء غلق جزئي لمطالع محور 26 يوليو بميدان لبنان والقادم من كوبرى 15 مايو، اعتباراً من الساعة 12 من صباح يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر وحتى الساعة 5 صباح الأحد 23 ديسمبر.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة لإزالة المعوقات ورفع كفاءة الطرق والمحاور بنطاق المحافظة .

ووجه المحافظ، الإدارة العامة للمرور وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الحركة المرورية ومنع التكدسات بمحيط الأعمال، على أن يتم نشر الخدمات المرورية واللوحات الإرشادية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة لتنفيذ الأعمال وإعادة فتح الطريق عقب الانتهاء من السماح بمرور السيارات بصورة طبيعية.