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    "الري" تحذر سائقي "شاحنات المواد البترولية" بعد سقوط سيارة في ترعة بالغربية

    09:15 م الخميس 20 ديسمبر 2018
    "الري" تحذر سائقي "شاحنات المواد البترولية" بعد سقوط سيارة في ترعة بالغربية

    أرشيفية


    كتب- أحمد مسعد:

    تلقت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بمحافظة الغربية، الخميس، بلاغا عن سقوط سيارة محملة بـ"تانك سولار" عند الكيلو 13 من ترعة الجعفرية بزمام الإدارة العامة لري زفتى بمحافظة الغربية.

    وقالت الوزارة في بيان لها، إنها دفعت على الفور بمعدات الإدارة لموقع الحدث وتم رفع السيارة من المجرى المائى دون حدوث أي تسرب للسولار داخل المجرى المائي وعدم حدوث أي تلوث.

    وأهابت الوزارة، بقائدي السيارات المحملة بمواد بترولية أو أي مواد قد تسبب تلوث للمياه توخى أقصى درجات الحرص والحذر أثناء السير على الطرق المجاورة للمجارى المائية حفاظًا على سلامتهم وسلامة المياه التى تمثل أهمية قصوى لكافة القطاعات المستخدمة للمياه.


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    شاحنات المواد البترولية تانك سولار سقوط سيارة ترعة الجعفرية

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