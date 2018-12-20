حكم بحبس نقيب المحامين سنتين وكفالة 20 ألف جنيه

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنح المقطم، اليوم الخميس، بحبس نقيب المحامين سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه في اتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة.

ويعد الحكم الصادر في القضية رقم 16420 لسنة 2018 أوليًا، ويحق لنقيب المحامين الاستئناف عليه.

كان عدد من خريجي التعليم المفتوح بينهم ممارسين لمهنة المحاماة، أقاموا جنحة مباشرة أمام جنح المقطم يتهمون فيه نقيب المحامين سامح عاشور بمنعهم من ممارسة مهنة المحاماة رغم أحقيتهم في ذلك عن طريق رفض قيد بعضهم في النقابة ومنع آخرين من تجديد القيد في العام الحالي.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري تنظر عددا من الدعاوى المقامة من خريجي التعليم المفتوح لقيدهم بنقابة المحامين.