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    "ما بلغوناش".. أول تعليق من "تعليم القاهرة" على انهيار سور مدرسة المرج

    01:55 م الخميس 20 ديسمبر 2018
    "ما بلغوناش".. أول تعليق من "تعليم القاهرة" على انهيار سور مدرسة المرج

    حادث مدرسة المرج

    كتبت-ياسمين محمد:

    قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن سور مدرسة المنارة الخاصة المنهار اليوم، كان قديمًا؛ لذا سقط على الطلاب، موضحا أن المديرية لم تكن على علم به لأن المدرسة لم تبلغ الإدارة التعليمية.

    وأضاف عطية في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، أن انهيار السور نتج عنه وفاة طالب، وإصابة 6 آخرين.

    من جانبه قال سليمان بخيت، مدير إدارة المرج التعليمية، إنه توجه إلى المدرسة اليوم برفقة رئيس الحي ومأمور قسم المرج؛ لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة، رافضا التصربح بأي معلومات تخص الطلاب المصابين أو الطالب المتوفى.

    محمد عطية مديرية التربية والتعليم انهيار سور مدرسة مدرسة المرج وفاة تلميذ قسم المرج

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    بالفيديو.. اللقطات الأولى بعد انهيار سور مدرسة المنارة بالمرج
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