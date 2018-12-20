وفد إعلامي كويتي يزور المشروعات القومية ويؤكد: 'المارد المصري أبهر العالم"

كتب– محمد سامي:

زار وفد إعلامي كويتي رفيع المستوى من ممثلي الصحف ووكالة الأنباء الرسمية "كونا"، برئاسة شيخ الصحفيين الكوييتين رئيس جمعية الصحفيين عدنان الراشد، عددًا من المشروعات القومية بمناطق قناة السويس والإسماعيلية وجبل الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وعبر الوفد الإعلامي الكويتي، عن انبهاره بتنفيذ هذه المشروعات القومية العملاقة في وقت غير مسبوق، مؤكدين أن مصر الآن أمام نهضة جديدة ظهرت فيها الروح المصرية الأصيلة.

وقال "الراشد": 'المارد المصري أبهر العالم في تحدٍ كبير، يستكمل فيها البناء بروح عصرية غير مسبوقة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أنعش الروح المصرية بمختلف قطاعات الدولة سواء الحكومية أو بالقطاع الخاص، وأصبح القائد الذي يشجع على ابتكار الأفكار ويساهم في التخطيط ويشرف بنفسه على المتابعة والتسويق".

وأضاف: "ما يحدث في مصر الآن، عمل مدروس غير مسبوق في تاريخ المصري الحديث"، مؤكدا أن الرئيس السيسي يعرف معدن الرجال.

وخلال الزيارة شاهد الوفد على أرض الواقع خطوات إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة، لاسيما بمنطقة جبل الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة.

واطلع الوفد الكويتي على الإنجازات التي تشهدها منطقة القناة، لاسيما في مجال مشروعات البنية التحتية، بعد نجاح مشروع قناة السويس الجديدة في رفع الطاقة العددية والاستيعابية للقناة لرفع قدرتها على استقبال أكبر عدد ممكن من السفن العملاقة، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس وسلسلة الكباري العائمة على ضفافها بما يصب في صالح خدمة مشروعات التنمية بالمنطقة ويسهم في تحويلها إلى مركز لوجيستي وصناعي عالمي.

وأجرى الوفد الكويتي، جولة بحرية في قناة السويس الجديدة تلاها تفقد موقع الأنفاق أسفل قناة السويس وعدد من المزارع السمكية وميناء شرق بورسعيد، مؤكدين أن ما شاهدوه من حجم عمل يدل على التخطيط العلمي الراقي مع اتباع أحدث النظم العالمية في التنفيذ لتلك المشروعات العملاقة.

وأكد أعضاء الوفد أن مصر تشهد طفرة اقتصادية كبيرة، مؤكدين دعمهم الكامل لمصر والقيادة المصرية لاستكمال مرحلة البناء والتعمير والتطوير.

كما شدد الوفد على أهمية الاستفادة من الخبرة المصرية في العديد من المجالات التنموية لدولة الكويت.