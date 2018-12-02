وزير التعليم: "محتاجين ما نخفش من التغيير خاصة إننا بنغير للأفضل"

بعد إطلاقها.. ننشر أماكن فرق حملة "100مليون صحة" في 40 منطقة بالقاهرة

كتبت- ياسمين محمد وأسامة عبد الكريم:

تصوير- محمود أبو ديبة:

وقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بروتوكول تعاون مع داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة نهضة مصر للنشر؛ لتدريب معلمي المرحلة الابتدائية، بإحدى المحافظات على كيفية غرس القيم والأخلاقيات الدينية في نفوس الطلاب.

جاء هذا خلال حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وعقب توقيع البروتوكول، عقدت حلقة نقاشية يحضرها وزراء "التعليم والهجرة"ورئيس مؤسسة نهضة مصر.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن الهدف الأسمى من جهود الوزارة هو ترسيخ روح الانتماء والولاء للوكن عند الجيل الثاني والثالث أبناء المصريين بالخارج، لافتة إلى أنها وقعت بروتوكول تعاون مع مؤسسة نهضة مصر بنان "اتكلم مصري"؛ لدعم تعلم اللغة العربية باللهجة المصرية لأبناء المصريين بالخارج، من خلال تصميم أفلام كرتونية.

وأوضحت أن اللغة هي أقرب شىء يجذب الأطفال ويربط بالمجتمع، لافتة إلى أن الأسر في الخارج عليها عامل كبير، في دعم الصورة الإيجابية لدى أبنائها.

من جانبه، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه يحاول منذ فترة لفت النظر إلى مصر التي تربى فيها، لأن السنوات الأخيرة شهدت هبوط حادا في مستوى التعليم تطلب رد فعل سريع لإنقاذه.

وأضاف أن الوزارة نجحت في إعادة التعليم للخط الصحيح بعد أن خرج عن مساره، مؤكدا أننا في حاجة لقبول التغيير " محتاجين مانخفش من التغيير خاصة إننا بنغير للأفضل".

وأشار إلى جهود الدولة في تطوير نظام التعليم الفني، لتوجيه الشباب لسوق العمل، والتعاون مع وزارة الصحة لتقديم توعية للطلاب تقيمهم من الأمراض لاستعادة عافية الشباب.