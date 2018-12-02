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"نهضة مصر" توفر محتوى إلكترونيًا مجانيًا لطلاب الابتدائية والإعدادية

09:32 م الأحد 02 ديسمبر 2018
"نهضة مصر" توفر محتوى إلكترونيًا مجانيًا لطلاب الابتدائية والإعدادية

أرشيفية

كتبت- ياسمين محمد:

قالت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة نهضة مصر للنشر، إن المؤسسة تعمل على 3 محاور رئيسية هي "التعليم، الإعلام، والثقافة".

جاء ذلك خلال كلمتها باحتفالية توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتدريب معلمي المرحلة الابتدائية على القيم الأخلاقية.

وأضافت أن المؤسسة ستقدم محتوى إلكترونيًا لجميع طلاب الصفوف من الثاني الابتدائي، وحتى الثالث الإعدادي، في جميع المواد، من خلال بنك المعرفة المصري، خلال 10 أيام، بشكل مجاني.

وتابعت بأن المؤسسة وقعت مع وزارة الهجرة بروتوكول تعاون، لتقديم منهج لغة عربية لتعليم طلاب المصريين بالخارج اللغة العربية الصحيحة، لافتة إلى أن "نهضة مصر" هي القطاع الخاص الوحيد الذي صمد حتى الآن، ومستمر في تقديم دوريات مطبوعة وتفاعلية للأطفال.

حضر الاحتفالية، اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعدد من السفراء ورجال الأعمال.

داليا إبراهيم مجموعة نهضة مصر طلاب الابتدائية بروتوكول تعاون

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