وفد مصري يغادر للهند للمشاركة في اجتماعات منظمة الجمارك العالمية

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، الأحد، السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ، متوجها إلى الهند على رأس وفد مصلحة الجمارك للمشاركة فى إجتماعات الدورة رقم 80 للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية، والتي تعقد في مدينة مومباى الهندية خلال الفترة من 3 الي 5 ديسمبر الجاري .

تستعرض الإجتماعات عدداً من الموضوعات حول تسهيل التجارة الدولية ، وتقييم تنفيذ إتفاقيات وأدوات منظمة الجمارك العالمية ، والتفاوض مع البنك الدولى حول مبادرة قياس الآداء ومناقشة المبادرة الأمنية الخاصة بتعزيز الرقابة عبر الحدود والمنافذ الجمركية .

يتم أيضا دراسة عدة تقارير خاصة بأعمال منظمة الجمارك العالمية ، منها تقرير الأمين العام الحالي للمنظمة حول تنفيذ الخطه الإستراتيجية ، وتقارير حول سير العمل بلجان المنظمة عن خطط العمل الخاصة بحزم التنافسيه والإقتصادية والحزمة الإيرادية ، وحزمة الإلتزام والمكافحة وتقرير حول إجتماع المجموعة الإستشارية للقطاع الخاص وتسهيل التجارة .

تناقش الإجتماعات ملفى الحوكمة وبناء القدرات وأعمال لجنة النظام المنسق، واستراتيجية منظمه الجمارك العالميه بشأن البيانات والتطورات الخاصة بتعاون الدول الاعضاء في مجال مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة ، وتنفيذ الإتفاقيات وأدوات منظمة الجمارك العالمية ، والتفاوض مع البنك الدولى حول قياس الاداء ودور الجمارك فى الضرائب على السلع الغير ملموسة .