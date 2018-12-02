بحضور 4 وزراء ..انطلاق فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين اليوم

القاهرة- مصرواي

ينطلق مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس "The 5th CEOs THOUGHTS 2018" الذى تنظمه شركة المال "جى تى إم"، اليوم الأحد، على مدار يومين، بمشاركة 4 وزراء وكبار رجال الأعمال ورؤساء البنوك والشركات، وتفتتح الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة فعاليات اليوم الأول.

و يقتتح فعاليات، اليوم الثانى الدكتور هشام عرفات وزير النقل والدكتور محمد معيط وزير المالية، ويكشف الوزراء الأربعة خططهم فى تحفيز القطاع الخاص وأليات التعامل مع تحديات ومخاطر الأسواق العام المقبل .

وعقب الكلمات الوزارية فى اليوم الثانى سيلقى رئيس البورصة كلمة عن توقعاته لسوق المال تحت عنوان Paradigm Shift خلال العام الجديد وخطط الترويج ، بينما ستشارك الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار فى الجلسة الختامية للمؤتمر بمشاركة مجموعة من رجال أعمال الصناعة والاستثمار .

وينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان «2019.. الفرص والتحديات» فى فندق ماريوت القاهرة، فى حضور 500 مشارك من رؤساء الشركات والبنوك ورجال الأعمال ويناقش على مدار 6 جلسات، فرص الاستثمار فى سوق المال والقطاع المصرفى والتمويل الاستهلاكى والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعقارات والصناعة والتجارة، بواقع 3 جلسات يوميًّا بجانب جلسات افتتاحية يشارك فيه وزراء المجموعة الاقتصادية وكبار رجال الأعمال.

ويتحدث فى المؤتمر مجموعة بارزة من الرؤساء التنفيذيين للشركات والبنوك من بينهم هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، وكريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة،ورنا العدوى رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن القابضة ،كما سيتحدث محمد كفافى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للإستعلام الإئتمانى «آى سكور»، وأشرف صبرى رئيس مجلس إدارة شركة فورى وطارق فايد رئيس بنك القاهرة، وعمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى وحسين الرفاعى رئيس بنك قناة السويس .

وتضم قائمة المتحدثين كل من شريف سامى رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، ووليد حسونة الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس فاينانس ورئيس قطاع ترتيب وهيكلة الديون بأسواق رأس المال بالمجموعة المالية هيرميس، والدكتور محمود خطاب العضو المنتدب لشركة بى تك، وحاتم مغازى الرئيس التنفيذى لشركة أمان للخدمات المالية، ومعتز الدرينى الشريك المؤسس بمكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية ومحمد قاسم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للتجارة، ومروان السماك الرئيس التنفيذى للشركة الهندسية للحاويات، واللواء عبدالقادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، ونرمين طاحون الشريك المدير بمكتب طاحون للاستشارات القانونية.

كما يشارك أحمد شلبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، وأيمن إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة دى إم جى ماوتن فيو، وأحمد طه منصور الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العقارى وكريم النجار رئيس مجلس إدارة شركة كيان للتجارة والاستثمار، وهانى قسيس رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصناعة والتجارة «منترا»، وحسام فريد العضو المنتدب لشركة الوايلر غريد للطلمبات والصناعات الهندسية، ووليد جمال الدين رئيس شركة مودرن للمواد العازلة، وبهاء ديمترى نائب رئيس مجلس إدارة شركة فريش إليكتريك للأجهزة الكهربائية وباسل شعيرة، نائب مدير عام مجموعة بولاريس للتطوير الصناعي.

تضم قائمة المتحدثين أيضا كل من أشرف عز الدين العضو المنتدب لشركة كايرو فستيفال سيتى وكريم هلال العضو المنتدب لكاربون القابضة وأمجد حسنين الرئيس التنفيذى للمشروعات بشركة كابيتال جروب وهانى أمان العضو المنتدب الجديد للشرقية للدخان وأكرم تيناوى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك ABC وعمرو هلال الرئيس التنفيذى لافريقيا الشمالية بشركة رينيسال كابيتال وتامر الكحكى الرئيس التنفيذى للقطاعات المالية لمجموعة أولاد رجب.

وتقوم فكرة المؤتمر على جمع كبار قيادات الشركات من القطاع الخاص لعرض توقعاتهم لأداء الاقتصاد والقطاعات المختلفة خلال العام الجديد وإستراتيجيات وسياسات المؤسسات الممثلين لها، وأهم التحديات والعقبات المتوقعة.

ويشهد المؤتمر سنويًّا، الكشف عن تقرير مؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين للشركات، الذى تعده صحيفة المال بالتزامن مع المؤتمر، ويرصد نظرة القطاع الخاص لأداء الاقتصاد الكلى، والقطاعات الرئيسية، ومنها الخدمات والإنشاءات والزراعة والنقل والصحة والصناعة وغيرها.