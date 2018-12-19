محافظ سوهاج يشارك في احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

سوهاج – عمار عبدالواحد:

شارك الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج في احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، ومؤتمر اليوم الواحد في ضوء رؤية مصر 2030، والذي أقيم، اليوم الأربعاء، على مسرح قصر ثقافة سوهاج بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي وفرع ثقافة سوهاج .

حضر المؤتمر اللواء هشام الشافعي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، جلال أبوالدهب، مدير عام فرع ثقافة سوهاج، محمود عبدالعزيز قاعود، مشرف عام المؤتمر، وعدد من الجمعيات والمؤسسات والمهتمين بالمجال .

وافتتح المحافظ على هامش المؤتمر معرض المنتجات اليدوية لذوي الإعاقة بمشاركة المؤسسة العربية الإفريقية، كاريتاس مصر قطاع تنمية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، أكاديمية سندان لتدريب الحرف اليدوية لفرسان الإرادة ذوى القدرات الفائقة، وبعض مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، وضم المعرض مجموعة من المنتجات والأعمال اليدوية، والكروشية، والبامبو، والجلود، والإكسسوارات، والنحاس، والخوص، والسجاد، وبعض اللوحات الفنية والرسوم الكاريكاتورية .