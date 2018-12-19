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    وزير الري يشارك في حملة القضاء على فيروس سي - صور

    03:50 م الأربعاء 19 ديسمبر 2018
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    كتب- أحمد مسعد:

    شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في فعاليات الحملة القومية للقضاء على فيروس سي (100 مليون صحة) بمبنى الوزارة.

    كما شارك الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة ورؤساء القطاعات وعدد من العاملون بوزارة الري في الحملة.

    وكان قد اطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حملة للقضاء علي فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية.

    وتستضيف وزارة الري الحملة على مدار يومين، حيث يتم إجراء المسح الطبي علي العاملين بالوزارة، ويشمل الكشف المبكر عن فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية.

    محمد عبد العاطي وزارة الري فيروس سي رجب عبدالعظيم 100 مليون صحة

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