غدًا.. افتتاح معرض الخبيئة بالمتحف المصري لمدة شهر

كتب ـ يوسف عفيفي:

تفتتح إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، مساء غد الخميس، في المتحف المصري بالتحرير، معرضا فنيا بعنوان " الخبيئة " للفنان الدكتور حسن كامل أستاذ دكتور بقسم النحت بكلية التربية الفنية.

وقالت صلاح، في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذا المعرض يقع ضمن خطة القطاع لإتاحة الفرصة لعرض مختلف أنواع الفنون مثل الفن المعاصر أو الفن الحديث، حيث سبق وجرى تنظيم عدة معارض فنية للشباب بالمتحف المصري ومتحف الفن الإسلامي شملت معارض للتصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي، ليظهر من خلالها تأثير الفن المصري القديم علي خيال الفنان المعاصر، ويؤكد علي مدي تواصل الفنانين من آلاف السنين حتى الآن في حب مصر.

ومن جانبها، أوضحت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف، أنه من المقرر تنظيم المعرض في قاعة رقم 44 بالدور الأرضي للمتحف وسيستمر حتى 20 يناير 2019م، وبمثابة بداية لربط المعروضات الأثرية بالفنون التشكيلية؛ وعلى هامش المعرض سيتم تنظيم ندوة تعريفية حول فن النحت قديما وحديثا يعقبها جولة ارشادية بالمتحف.

وأضافت الدكتور رشا كمال، مدير عام إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، أن الإدارة نظمت المعرض لعرض مجموعة من المنحوتات تربط الفن قديما وحديثا؛ حيث قام الفنان بالاستلهام من التراث وإعادة صياغته برؤيته الخاصة.

وأوضحت أن الفنانين هم شركاء أساسيون للمتاحف والمناطق الأثرية، بالإضافة إلى أهمية المعارض المؤقتة في المتاحف والتي تعمل على رفع الوعي الأثري والثقافي لمختلف أفراد المجتمع وربط الجمهور بالمتحف.