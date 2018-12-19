"الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية" تعقد مؤتمرا غدًا بمناسبة انتهاء برنامج التوعية

القاهرة - (أ ش أ):

تعقد اللجنة الوطنية التنسيقية المستقلة لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، غدًا الخميس ، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة غير الشرعية، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، مؤتمرا بمناسبة الانتهاء من برنامج التوعية المجتمعية حول الهجرة غير الشرعية.

ومن المقرر أن يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية المستقلة لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، ولوران دو بويك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية، وربيكا لاتوراكا نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

كما سيتم - خلال المؤتمر - استعراض نتائج البرنامج الذي يأتي في إطار حملة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

يذكر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، قد تأسست رسمياً في 23 يناير 2017 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017، وذلك تأكيداً لرؤية حكومة جمهورية مصر العربية في محاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وتختص اللجنة بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.