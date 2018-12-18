في فعاليات الختام.. وزيرة الهجرة تكرم علماء مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"

كتب أسامة عبد الكريم:

كرمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العلماء المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والعلماء الذين قامت وزيرة الهجرة بتكريمهم هم: فيكتور رزق الله، هدى المراغي، إسماعيل غيتة، هاني سويلم، علاء عبد العزيز، عمرو العدوي، جمال إبراهيم، رأفت منصور، ندى مجاهد، أحمد شاكر، المؤمن عبدالله، عمرو عبد المنعم، حنان خليفة، طارق حجازي، كريم أبو المجد، أحمد عمار، محمد عطالله، أحمد الغازولي، دينا غباشي، رشيق المراغي، هاني سويلم، محمد حمودة، هانم أحمد، عبد الرازق سباق، إيمان الشريف، عاصم أبو حطب، أمل فرح، حسين زناتي، سارة فهمي.

وفي نفس السياق، كرمت السفيرة نبيلة مكرم اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وكامل أبو علي رئيس جمعة مستثمرين البحر الأحمر، وعزة الشربيني رئيس مجلس إدارة مدارس مالفرن كوليدج، ومصطفى مرجان عن مؤسسة مصر الخير، وباسل سامي رئيس مجلس إدارة فندق شتايجنبرجر الفندق المُضيف للمؤتمر.

وكذلك كرمت الوزيرة نماذج واعدة من شركاء النجاح، وهم الأستاذ مسعد الطيب من شركة "إيديتور"، ومراقب الأمن أحمد عبد الحميد من شركة فالكون، والأستاذ مصطفى عبد الغني المسئول عن تشغيل وحدات البث المباشر قنوات dmc، والأستاذ أيمن بقطر من فريق فندق شتايجنبرجر.