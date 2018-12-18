وزير الري يجتمع مع قيادات الوزارة لمناقشة الأعمال الجاري تنفيذها

القاهرة - أ ش أ:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الوارد المائية والرى سلسلة من الاجتماعات مع قيادات الوزارة، بدأها مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة، وذلك لعرض الإجراءات التي تم اتخاذها لحسم مشاكل الري والصرف بواحة سيوة.

كما اجتمع "عبدالعاطي" مع الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، و المهندس وليد حقيقي رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية، والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك لمناقشة التقدم في الإعداد لأسبوع القاهرة الثاني للمياه 2019، ومشروع استخدام الطاقة الشمسية في مشروعات الري بمحافظة البحيرة.

وعقد وزير الري اجتماعا أيضا مع المهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة، وذلك لاستعراض خطة العمل بالإدارة المركزية خلال الفترة القادمة.