السيسي يلتقي الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي بفيينا

فيينا - أ ش أ:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفيينا مساء اليوم، كريستالينا جورجييفا، الرئيسية التنفيذية للبنك الدولي.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على دفع التعاون مع البنك الدولي كشريك في عملية التنمية المستدامة في مصر.

من جانبها؛ أكدت "جورجييفا" سعي البنك نحو تطوير أطر التشاور والتنسيق مع مصر لمواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها مصر ونجاحها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل ، مما حقق نتائج إيجابية واقعية انعكست في رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإقامة المشروعات التنموية على نحو جعل من مصر نموذجاً ناجحاً في تنفيذ مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي في زمن قياسي.