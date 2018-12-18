وزيرة الهجرة تشيد بجهود الدولة في إنجاح مؤتمرات "مصر تستطيع" ‎

كتب - أسامة عبدالكريم:

أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، بما تحقق في الدورة الحالية والدورات السابقة لمؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" من أهداف كبيرة.

وأكدت الوزيرة -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- أن هذا المؤتمر نجح في ربط العقول والطيور المهاجرة بالوطن وقضايا التنمية والتقدم، كما ساهم فى تأكيد أهداف خطة التنمية المستدامة "مصر 2030".

وكانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج قد أطلقت أمس بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، تحت عنوان "مصر تستطيع بالتعليم".