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وزيرة الهجرة تشيد بجهود الدولة في إنجاح مؤتمرات "مصر تستطيع" ‎

07:17 م الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
وزيرة الهجرة تشيد بجهود الدولة في إنجاح مؤتمرات "مصر تستطيع" ‎

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

كتب - أسامة عبدالكريم:

أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، بما تحقق في الدورة الحالية والدورات السابقة لمؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" من أهداف كبيرة.

وأكدت الوزيرة -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- أن هذا المؤتمر نجح في ربط العقول والطيور المهاجرة بالوطن وقضايا التنمية والتقدم، كما ساهم فى تأكيد أهداف خطة التنمية المستدامة "مصر 2030".

وكانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج قد أطلقت أمس بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، تحت عنوان "مصر تستطيع بالتعليم".

نبيلة مكرم مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم وزارة الهجرة

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ننشر توصيات مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"
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