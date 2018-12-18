"الحبس والحظر".. "الأعلى للإعلام" يوضح عقوبة الاعتداء على الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

أدانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واقعة اعتداء أمن نقابة الصيادلة على 4 صحفيين أمس الاثنين.

وقال جمال شوقي رئيس اللجنة لـ"مصراوي"، إن اللجنة جاهزة للتحقيق في الشكاوى وليس فقط الإدانة والشجب، وأن المجلس يمتلك صلاحيات وسلطات في هذا الأمر تتخطى حدود الشجب والإدانة للمحافظة على حقوق الإعلاميين في ممارسة عملهم دون ضغوط من أي نوع.

وأوضح شوقي لـ"مصراوي" الإجراءات التي يحق للمجلس الأعلى للإعلام اتخاذها في هذا الشأن، والتي نص عليها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وقال إن المادة 100 من القانون نصت على: المعاقبة بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفي أو إعلامي أثناء أو بسبب عمله مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد.

وقال مصدر بالمجلس الأعلى للإعلام لمصراوي، إن المجلس يحق له أيضا اتخاذ قرارًا بمنع ظهور شخص ما على كافة الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعلى كافة الوسائل الامتثال لهذا القرار، وذلك في حال صدور حكم قضائي يُدين ذلك الشخص.

وأضاف المصدر، أن المجلس يحق له إصدار قرار لكافة الوسائل الإعلامية بمقاطعة جهة ما، وعدم نشر أخبارها في حال إثبات التحقيقات لتورطها في جريمة التضييق على الصحفيين أثناء ممارسة مهام عملهم.