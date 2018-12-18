120 سريرًا و5 غرف عمليات.. "المحرصاوي" يتفقد الأزهر التخصصي

كتب – محمود مصطفى:

تفقد الدكتورمحمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الثلاثاء، مستشفى الأزهر التخصص، بمدينة نصر؛ للوقوف على اللمسات النهائية قبل الافتتاح التجريب للاطمئنان على تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، ورعاية صحية فائقة.

وأوضح المحرصاوي، أن افتتاح المستشفى يأتي بعد توقع 22عاما، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليف المهندس إبراهيم محلب بمتابعة المستشفى وتذليل كافة العقبات.

ولفت إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قدم كل الدعم للمستشفى من خلال تأكيده ضرورة المشاركة الفعَّالة في دعم المنظومة الصحية للدولة، والإسهام الفعَّال في النهوض بالمنظومة الصحية بمصر، بما يُسهم في تيسير علاج المرضى وتخفيف آلامهم.

وقال المحرصاوي، إن تشغيل المرحلة الأولى من المستشفى التخصصى وفقًا للجدول الزمني المحدد خلال الأيام المقبلة تشمل وحدات الرعاية المركزة والتي تشمل 28 سريرًا في 5 تخصصات هي "الرعاية العامة والقلب والسكتة الدماغية والأطفال والرعاية المتوسطة علاوة على افتتاح 5 غرف عمليات كبرى وعيادة الأسنان والطوارئ و120 سريرًا داخليًا وجهاز قسطرة القلب".

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بمستوى الإمكانيات الموجودة بالمستشفى مطالبا كافة أساتذة كليات الطب بضرورة المساهمة الفعالة في النهوض بالخدمة الطبية، والتأكيد أن جامعة الأزهر ليست دينية فقط ولكن تعني بالعلوم الدنيوية العلمية، لافتا إلى أن هذا الصرح الطبي الكبير يعد إضافة قوية للمنظومة الطبية في مصر تساعد على الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وعلى هامش الزيارة افتتح المحرصاوي، مؤتمر الأزهر السنوي المناظير الجهاز الهضمي المتقدمة بالتعاون مع مركز آتيش الأورام باليابان المنعقد بالمستشفي التخصصي.