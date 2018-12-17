منهم "شفيق" وعلاء مبارك.. وزراء وسياسيون ورياضيون في عزاء إبراهيم سعدة

كتب- مصطفى علي:

تصوير- هاني رجب:

نظمت أسرة الكاتب الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير أخبار اليوم الأسبق، عزاءه مساء اليوم الاثنين بمسجد عمر مكرم، وسط حضور نخبة من الوزراء ونجوم السياسة والفن والرياضة.

وتلقت واجب العزاء نادين سعدة، أرملة الكاتب الصحفي الراحل، ونيڤين إبراهيم سعدة، نجلته، وزوجها رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم إلى جانب باقي أفراد الأسرة.

وكان الكاتب الكبير وافته المنية الأربعاء الماضي عن عمر يناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض، وشُيع جثمانه من دار الأخبار، وأقيمت صلاة الجنازة عليه بمسجد عمر مكرم، ونقل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات.

وشارك في العزاء كل من: الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، وعلاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك والفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق ورئيس الوزراء الأسبق، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق ورجل الأعمال صلاح دياب مؤسس جريدة "المصري اليوم".

كما شارك في العزاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين ووزير النقل الأسبق وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية السابق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، والكاتب صلاح منتصر، واللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق، وأحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق، والمطرب أبو.

وحضر للمشاركة في عزاء "سعده" أيضًا: "طاهر أبو زيد، وزير الشباب الأسبق، والنائب محمد السويدى عضو مجلس النواب ورئيس اتحاد الصناعات وخالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلىي، والمحامي فريد الديب والنائب طلعت السويدي والمستشار أحمد سعد أمين عام البرلمان والإعلامي خالد أبو بكر والفنان خالد سرحان والكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع والكاتب الصحفي إبراهيم منصور".

وقدّم واجب العزاء في الكاتب الراحل أيضًا المستشار محمد بهاء أبو شقة، والإعلامى خيرى رمضان والكاتب الصحفي سمير رجب رئيس مجلس إدارة وتحرير الجمهورية الأسبق ومندوب من رئاسة الجمهورية ومحمد الهوارى، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعمر إبراهيم نافع وصفية مصطفى أمين و الفنانة هالة صدقى وبوسى شلبى ومصمم الأزياء هانى البحيرى و عبد الله حسن، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى أحمد السيد النجار، والكاتب الصحفي عباس الطرابيلي، والنائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب ويحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق وأيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين والكاتب الصحفي جلال دويدار والفنانة لقاء الخميسى والشيخ مظهر شاهين.