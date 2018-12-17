وزيرة الهجرة تصطحب أسر الشهداء بمؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"

الغردقة- أ ش أ:

أشادت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج بدور وتعاون وزارت الدولة لخدمة المصريين في الخارج قائلة: "كل المؤتمرات كانت بتنسيق مع كافة الوزارات لخدمة المصريين في الخارج".

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، الذي يعد النسخة الرابعة لسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، وتنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

ووجهت الوزيرة، التحية للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لدوره في تلبية احتياجات المصريين في الخارج ومطالبهم بوجود مدارس لهم بالخارج، فضلا عن إيمانه الشديد بقضية التعليم وتطويره.

كما حرصت السفيرة نبيلة مكرم على اصطحاب أسر الشهداء بينهم أسرة الشهيد ساطع النعماني، قائلة لهم: "زي ما في إيد بتبني في إيد بتحارب الإرهاب".