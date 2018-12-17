وزير التعليم: "التابلت" الواحد كلفنا 6 آلاف جنيه.. وسنوزعه مجانًا

كتب- أسامة عبدالكريم:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن تكلفة القطعة الواحدة من "التابلت" المقرر توزيعه على طلاب الثانوية العامة هذا العام تصل إلى 6 آلاف جنيه دون إضافة المناهج.

وأضاف شوقي، خلال كلمته بمؤتمر مصر تستطيع بالتعليم المنعقد الآن بمدينة الغردقة: "قمنا باستيراد أجهزة التابلت في المرة الأولى فقط، ثم يتم بعد ذلك إنتاجه وتصنيعه في مصر من خلال وزارة الإنتاج الحربي".

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتسليم التابلت مجانًا على جميع طلاب الصف الأول الثانوي حتى يتم المساواة بين جميع الطلاب.