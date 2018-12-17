وزيرة الصحة: فحص 18.5 مليون مواطن بمبادرة "فيروس سي"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص ٦ ملايين و٥١ ألفًا و٨٥٥ مواطنًا، حتى ظهر اليوم السابع عشر "للمرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة".

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى ١٨ مليونًا و٥٧٦ ألف مواطن، مؤكدة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تمامًا.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن فحص ٣٤٨ ألفًا و٦٦٢ طالبًا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الاثنين، في محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وأضاف "مجاهد"، أن محافظة الإسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا بإجمالي تردد ٧٧ ألفًا و٨٩٣ طالبًا، والبحيرة ٦٨ ألفًا و٢٣٦ طالبًا، وأسيوط ٦١ ألف طالب، والقليوبية ٥٢ ألفًا و٣٢٣ طالبًا، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم ١ ديسمبر ٢٠١٨، وينتهي بالمرحلة الثالثة من المبادرة في أبريل ٢٠١٩، ويتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.

وأوضح "مجاهد"، أن هناك ٦ ملايين و٥١ ألفًا و٨٥٥ مواطنًا، تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية"، منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم، وتصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوى الجمهورية بإجمالي عدد مشاركين ٢ مليون و١٧٧ ألفًا و٨١٨ مواطنًا، تلتها سوهاج بـ ٧٧٦ ألفًا و٥٢٤ مواطنًا، ثم المنوفية بـ ٧٦٢ ألف مواطن، ثم كفر الشيخ بـ٦١٩ ألفًا و٢٣١ مواطنًا ثم الإسماعيلية بـ٥٤٢ ألف و٢٤٢ مواطنًا، ثم بني سويف بـ ٥٠٥ آلاف مواطن.

يذكر أن مسئولي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، يردون على شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على www.facebook.com/stophcv.eg/، كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg .