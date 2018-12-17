وزيري يشرح لـ"مصراوي" طبيعة عمل "أوراسكوم" في منطقة الأهرام

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، طبيعة الخدمات التي ستقدمها شركة "أوراسكوم للإنشاء" في منطقة الأهرام بعد التعاقد معها لإدارة وتشغيل الخدمات فيها، موضحًا أن دورها سيكون قاصرًا على تشغيل الخدمات والترويج والتسويق للمنطقة.

وأوضح وزيري في تصريحات لـ"مصراوي" اليوم الاثنين، أن الخدمات تتضمن تشغيل ساحة انتظار الحافلات خارج المنطقة أمام المدخل الجديد الموجود على طريق الفيوم، مع توفير وتشغيل وسائل انتقال جديدة للزائرين داخل المنطقة من خلال 30 أتوبيسًا، و20 عربة تعمل بالكهرباء والطاقة صديقة للبيئة للحفاظ على المنطقة الأثرية، بالإضافة إلى أن الشركة ستقوم بتزويد المنطقة بـ20 دورة مياه متنقلة، ومركز طبي متنقل للزائرين، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة في الأماكن التي يحددها ويوافق عليها المجلس الأعلى للأثار.

وأوضح أن الشركة ستقوم أيضًا باستحداث أنشطة ترفيهية أمام ساحة انتظار المدخل الجديد على طريق الفيوم، وصيانة الخدمات المقدمة بمركز الزوار الجديد بمدخل الفيوم الجديد، والذي يضم مجموعة من المحال والكافيتريات وقاعة عرض سينمائي، ويخضع محتوى الأفلام المعروضة لإشراف المجلس.

وأكد وزيري، أن المجلس الأعلى للآثار سيتولى وحده إدارة منطقة الأهرام، وفقًا لقانون الآثار 1983 تخضع المنطقة للمجلس الأعلى دون غيره، لافتًا إلى أن هناك مؤسسات كبرى تستعين بالشركات الخاصة لإدارة خدماتها سواء كانت شركات أمن أو نظافة أو تشغيل الخدمات، قائلًا: "خريجوا الآثار يعرفون فقط البحث والتنقيب عن الآثار والحفائر وترميم القطع الأثرية".​