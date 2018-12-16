وزير الري يبحث مع قيادات الوزارة الأعمال الجاري تنفيذها

القاهرة- (أ ش أ):

عقد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، سلسلة من الاجتماعات اليوم الأحد، بدأها مع الدكتور خالد عبدالحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور مدحت عزيز نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، والدكتور أحمد حسين أستاذ الري بجامعة القاهرة، لاستعراض خطط التعاون بين المركز القومي لبحوث المياه وقطاع مياه النيل فيما يخص مشروعات التعاون مع دول حوض النيل، وخطط التدريب وبناء القدرات لأبناء دول حوض النيل.

كما اجتمع الدكتور عبدالعاطي مع الدكتور جمال قطب مدير معهد الموارد المائية، بحضور الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط، والمهندسة أمل جاسر مدير عام مركز المعلومات الرئيسي، وذلك لمناقشة نتائج دراسات "الجايكا" الخاصة بالخريطة الهيدروجيولوجية لسيناء لتقييم الخزانات الجوفية بوسط سيناء.

وعقد وزير الري اجتماعا أيضا مع المهندس طارق السيد رئيس هيئة المساحة، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، لمناقشة اشتراك هيئة المساحة في أعمال كارت الحيازة الزراعية واحتياجات المساحة من العمالة اللازمة.

كما عقد الدكتور محمد عبدالعاطي اجتماعا مع المهندس خالد مدين رئيس مصلحة الري، والمهندس عاشور عبدالكريم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقاهرة والجيزة، بحضور الدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك لمناقشة أعمال إزالة التعديات على المجاري المائية.

واجتمع الوزير مع المهندس هشام فرغلي رئيس الإدارة المركزية للمتاحف بمصلحة الري، وذلك لمناقشة رفع كفاءة متحفي الثورة وعلوم المياه وإحداث تقدم في القناطر الخيرية لعودتها إلى رونقها القديم.

كما بحث وزير الري مع المهندس محمود عبدالمنعم رئيس قطاع المحطات بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، المهام والتكليفات الخاصة به رئيسا للقطاع، وكذا متابعة أعمال الصيانة الخاصة بالمحطات ومدى جاهزيتها خلال موسم الشتاء الحالي.

كما تمت مناقشة الاستغلال الأمثل لمساحات الأرض الفضاء غير المستغلة داخل المحطات، إضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي الخاص بعمليات محطات الخلط الـ 92 بالوجه البحري.