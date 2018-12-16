وزير التعليم: إلغاء "الأدبي والعلمي" في النظام الجديد خلال 10 سنوات

كتب – أسامة عبد الكريم:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن طلاب الثانوية العامة في نظام التعليم الجديد المطبق على طلاب الصف الأول الابتدائي هذا العام، سيدرسون موادًا متخصصة مثل البرمجة والإنسان الآلي، ويختارون مادة من الفنون والتربية النفسية والاجتماعية.

أضاف شوقي، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" برفقة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه عند وصول هؤلاء الطلاب للمرحلة الثانوية سيتم إلغاء القسمين العلمي والأدبي، وظهور تخصصات جديدة، وهذا يعني أنه في غضون 10 سنوات سيتم إلغاء "العلمي والأدبي".

وأوضح وزير التعليم، أن النظام الجديد يعتمد على منهج متعدد التخصصات كما هو مفعل في جميع أنحاء العالم، كما يعتمد النظام الجديد على التعلم مدى الحياة ولا يتعمد على الشهادة حتى يتم تخريج طلاب يستطيعون المنافسة في سوق العمل.