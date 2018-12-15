"القومي للسكان": "تمكين المرأة" السلاح الأقوى لمواجهة المشكلة السكانية



كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن قضية تمكين المرأة المصرية في المجتمع تعد أقوى الأسلحة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم السبت، بمؤتمر "دور منظمات العمل الأهلي في دعم المنظومة الصحية والتصدي للمشكلة السكانية".

وأشار إلى أن تغيير ثقافة المجتمع تجاه قضية "تمكين المرأة" يعد من الحلول الأساسية لهذه المشكلة، وذلك من خلال تشجيع المرأة على العمل والمشاركة الاجتماعية؛ لمساعدتها في استغلال طاقتها بما يعود بالنفع على المجتمع، كما أن ذلك يجعل لها دور أفضل لمشاركة الزوج في قرار تحديد عدد أفراد الأسرة بما يعود بالإيجاب على الأبناء والوالدين صحياً وتعليمياً واقتصادياً.

وأضاف أن تغيير ثقافة المجتمع نحو مفهوم تنظيم الأسرة، سواء المرتبطة بالدين أو العرف أو المفاهيم الثقافية، يعد من المداخل المهمة في مواجهة القضية السكانية، وذلك بمشاركة منظمات العمل الأهلي.

وأشاد "حسن" بالدعم الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمل على حل المشكلة السكانية وتأكيده اليوم أن مصر تواجه عبئا يصل إلى مليوني مولود طفل على الأقل في العام الواحد.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، من خلال حملة 100 مليون التي تقوم بتنفيذها الوزارة، تحت رعاية الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تزرع في المواطنين ثقافة الوقاية من الأمراض، وبالتالي تحسين خاصية مهمة من خصائص السكان وهي خاصية الصحة.