"مرة إنارة ومرة ميزانية".. السيسي يحرج محافظ القاهرة للمرة الثانية في 3 شهور

كتب- محمد نصار:

تعرض اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى موقف محرج من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرة الثانية منذ توليه إدارة شئون العاصمة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من الأسئلة إلى اللواء خالد عبدالعال، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية، اليوم السبت من منطقة الجبل الأصفر بالقليوبية.

ودار الحوار التالي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

السؤال الأول

السيسي: صندوق العشوائيات عندك بيجمع كام فلوس؟

عبدالعال: ...

السيسي: تعرف.. متعرفش!

السؤال الثاني

السيسي: دخل المحافظة كام؟

عبدالعال: المحافظة يا فندم ...

السيسي: تصدق وتآمن بالله أنا عارف دخل مصر كام بالحتة، إذا ما كنتش تعرف كل جنيه في محافظتك وإزاي تعظمه وتستفيد منه.

السؤال الثالث

السيسي: أنت عارف اتعملك كام كوبري في الأربع سنوات الماضية؟

عبدالعال: ...

السيسي: أنا مقصدش حاجة، بس عايز أقول إنك لازم تكون عارف كل حاجة لما تقعد تتكلم مع الناس، أقولهم خلي بالكم أنا عملت كذا، والدولة عملت كذا، وده أقصى حاجة عندنا، أنا مقصدكش خالص أقصد كل زمايلنا اللي بيتكلموا مع الناس، أنا حافظ كل حاجة علشان أرد على الناس.

وبتاريخ الأحد الموافق 9 سبتمبر 2018، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، للواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، خلال افتتاح عدد من مشروعات الطرق والكباري: "أنا كنت قولتلك إن طريق المطار وهو مدخل مصر، عمدان الكهرباء فيه جزء كبير منها عايز شغل، من فضلك راجع الموضوع دا".

ورد اللواء خالد عبدالعال، على حديث الرئيس السيسي قائلًا: تعليمات سيادتك اتنفذت، ليرد السيسي: "أنا شوفته وأنا راجع، من فضلك يعني شوفه".​