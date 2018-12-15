  • عاجل:الداخلية تعلن قيمة رسوم استخراج جوازات السفر الجديدة (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسن كامي الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    الأعلى للآثار: اكتشاف سقارة هو الأخير في 2018

    12:46 م السبت 15 ديسمبر 2018
    الأعلى للآثار: اكتشاف سقارة هو الأخير في 2018

    المجلس الأعلى للآثار

    كتب - يوسف عفيفي:
    قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الاكتشاف الأثري اليوم عبارة عن مقبرة جديدة كاملة لم تسرق أو تفتح من قبل، موضحًا أن الاكتشاف ظهر عندما كنّا نعلن عن الكشف الأثري الأخير الشهر الماضي.

    وأضاف وزيري خلال كلمته، أن اكتشاف اليوم هو الأخير هذا العام، وسوف نعلن خلال الفترة المقبلة عن خطة الوزارة الاكتشافات لعام 2019.

    وأوضح أن العام الحالي سيشهد آخر الاكتشافات الأثرية بجبانة سقارة، موضحا أنه عبارة عن مقبرة جرى كشف عتباتها خلال الاكتشاف الأثري الأخير، موضحا أنها لم تمس ولم تسرق وكانت بالسدة الخاصة بها، موضحا أن عام 2019 هو عام الاكتشافات والافتتاحات الأثرية.

    المجلس الأعلى للآثار سقارة الكشف الأثري الاكتشافات الأثرية

    الخبر التالى:

    "العناني" يوضح حقيقة تخصيص أكثر من مليار جنيه لترميم الآثار اليهودية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان