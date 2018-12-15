الأعلى للآثار: اكتشاف سقارة هو الأخير في 2018

كتب - يوسف عفيفي:

قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الاكتشاف الأثري اليوم عبارة عن مقبرة جديدة كاملة لم تسرق أو تفتح من قبل، موضحًا أن الاكتشاف ظهر عندما كنّا نعلن عن الكشف الأثري الأخير الشهر الماضي.

وأضاف وزيري خلال كلمته، أن اكتشاف اليوم هو الأخير هذا العام، وسوف نعلن خلال الفترة المقبلة عن خطة الوزارة الاكتشافات لعام 2019.

وأوضح أن العام الحالي سيشهد آخر الاكتشافات الأثرية بجبانة سقارة، موضحا أنه عبارة عن مقبرة جرى كشف عتباتها خلال الاكتشاف الأثري الأخير، موضحا أنها لم تمس ولم تسرق وكانت بالسدة الخاصة بها، موضحا أن عام 2019 هو عام الاكتشافات والافتتاحات الأثرية.