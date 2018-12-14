أبرزها "بيع الأهرامات وتعديل نظام الثانوية".. الحكومة تنفي 9 شائعات أثارت جدلًا

القاهرة - مصراوي:

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عددًا من الشائعات والأخبار المغلوطة، والتي تم تداولها في عدد من المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها مزاعم بيع منطقة الأهرامات السياحية لإحدى الدول العربية، وإلغاء الصف الثالث الثانوي.

ويرصد مصراوي رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على 9 شائعات تم تداولها خلال الفترة الماضية:

"بيع الأهرامات"

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن قيام وزارة الآثار ببيع منطقة الأهرامات السياحية لإحدى الدول العربية مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وأكدت وزارة الآثار، أن حقيقة الأمر تتمثل في توقيع الوزارة عقداً مع إحدى الشركات المصرية السياحية لتقديم وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية، يتم بموجبه تحسين كافة الخدمات المقدمة للسائحين، كما ستتولى الشركة تشغيل أتوبيسات صديقة للبيئة، وتقديم خدمات الإنترنت وتنظيم رحلات وكذلك تقديم الأطعمة والمشروبات الخفيفة بالمناطق الأثرية، وذلك بهدف تطوير المناطق الأثرية.

"100 مليون صحة"

نفى المركز الإعلامي ما تردد من أنباء تُفيد بأن حملة "100 مليون صحة" ليست مبادرة مصرية رئاسية، وإنما منحة من منظمة الصحة العالمية.

وقالت وزارة الصحة إنها مبادرة مصرية رئاسية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف الاطمئنان على صحة المصريين والقضاء تماماً على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، موضحةً أن دور منظمة الصحة العالمية بالحملة رقابي فقط يقتصر على مراقبة تنفيذ استراتيجية الحملة وخطة العلاج بها.

وشددت الوزارة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة في محاربة فيروس سي والحفاظ على صحة جموع المصريين، مؤكدة أن الحملة مصرية تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاج من يثبت إصابته بالمجان تماماً.

احتياطي النقد الأجنبي

أكد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء عدم صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن انخفاض أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لمصر من 44 إلى 12 مليار دولار.

وأشار البنك المركزي إلى أنه منذ أكتوبر 2016 (نحو 25 شهرًا) شهد الاحتياطي الأجنبي موجة صعود متتالية، ليصل لأعلى مستوى في تاريخه عند 44.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018.

ممتلكات الأوقاف

نفى المركز الإعلامي ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه وزارة الأوقاف لبيع أصول وممتلكات الأوقاف وذلك في ضوء مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد.

وذكرت وزارة الأوقاف، أن مشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد الجاري مناقشته من قبل مجلس النواب يهدف لاستثمار ممتلكات الأوقاف وليس بيعها، مشددًة على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف تشويه صورة الدولة واستيلائها على أموال الوقف.

وأكدت الوزارة أنها ليست مالكة الوقف؛ وإنما الوقف ملك لأصحاب الوقف وعلاقة الوزارة بالوقف بتطبيق شروط الواقفين عن طريق (ناظر الوقف متمثلًا في وزير الأوقاف- وأما إدارة مال الوقف فعن طريق مجلس إدارة هيئة الأوقاف) ولا يستطيع أحد التصرف في أصول الأوقاف إلا عن طريق مجلس إدارة الهيئة بتطبيق شروط الواقفين.

"إلغاء ثالثة ثانوي"

نفى المركز الإعلامي ما تردد من أنباء تفيد إلغاء الصف الثالث من المرحلة الثانوية العامة واقتصارها على سنتين فقط.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المرحلة الثانوية كما هي تمامًا بصفوفها الثلاثة ولم يطرأ عليها أي تغيير، مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

جدول الثانوية العامة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن جدول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، على أن تبدأ الامتحانات 8 يونيو 2019 بأداء الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهى 29 يونيو 2019، بأداء امتحان مواد الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن الجدول المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والخاص بامتحانات الثانوية العامة مزيف وغير صحيح تمامًا، وأن الوزارة لم تعلن عن الجدول الرسمي حتى الآن، مؤكدًة أن ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب مرحلة الثانوية العامة وأولياء الأمور.

ولفتت إلى أنه بمجرد الانتهاء من إعداد الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة واعتماده سيتم إخطار كافة المديريات التعليمية به وإرساله للمدارس، وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، مؤكدةً أن إعداد جداول الثانوية العامة يتم من قبل مجموعة من المتخصصين التربويين وفقًا لمعايير معينة تستهدف بالأساس مراعاة التوقيتات المناسبة بين المادة والأخرى.

وباء الالتهاب السحائي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بتفشي وباء الالتهاب السحائي بمدارس محافظة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة بعدم وجود تفشي لوباء الالتهاب السحائي بين طلبة المدارس بمحافظة الغربية، وأن المحافظة خالية من هذا الوباء والوضع الصحي آمن بها تماماً، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنه تم رصد حالة واحدة غير مثيرة للقلق في مدرسة خاصة بمدينة طنطا، وقد ثبت بالتحليل المعملي أنها ليست من النوع الوبائي، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من حيث عزل الحالة لحين الشفاء التام علماً بأن الحالة في تحسن مستمر، وتابعت الوزارة أنه تم إعطاء تلاميذ الفصل المخالطين لهذه الحالة العلاج الوقائي فور اكتشافها، بالإضافة إلى متابعة الموقف الوبائي للمرض على مستوى المحافظة على مدار الساعة.

إنشاء محرقة قمامة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن إنشاء محرقة للقمامة بمحافظة دمياط تسبب ضررًا صحيًا جسيمًا على المواطنين.

وقال المركز في بيان اليوم الجمعة، إنه تواصل مع وزارة البيئة، والتي أوضحت أنه لا صحة لإنشاء محارق للقمامة سواء بمحافظة دمياط أو أي محافظة أخرى، وأن الوزارة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين وعلى نظافة البيئة والمجتمع، مشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والذعر بينهم.

وأوضحت الوزارة أن المحرقة الجاري إنشاؤها هي محرقة طبية حديثة الصنع، ستستخدم الوسائل التكنولوجية في حرق النفايات الطبية المتولدة من مستشفيات مركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط، كآلية لمنع انتقال المخلفات إلى الشوارع ومقالب القمامة، مما يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة.

ترميم المعابد اليهودية

كذلك نفى المركز الإعلامي ما تردد من أنباء تُفيد بتخصيص الحكومة مبلغ 1.3 مليار جنيه لترميم المعابد اليهودية وإعادة إحياء التراث اليهودي فقط.

وأوضح المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً عدم تخصيص الحكومة مبلغ مليار 300 مليون جنيه لترميم المعابد اليهودية فقط، وأن المبلغ المعتمد مخصص لترميم وصيانة عدد من الآثار المصرية على مستوى الجمهورية ومن ضمنها "المعبد اليهودي بالإسكندرية"، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة المصرية تهتم بكافة آثارها وتراثها سواء كان فرعونياً أو يهودياً أو قبطياً أو إسلامياً، وتوليها نفس الأهمية، مشيرةً إلى أن المشاريع التي سوف يتم ترميمها هي: (قصر البارون في منطقة مصر الجديدة، وترميم قصر محمد علي باشا في منطقة شبرا، واستكمال أعمال المتحف القومي للحضارة في منطقة الفسطاط، وتطوير منطقة أهرامات الجيزة، وترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية، وترميم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وترميم قصر ألكسان في أسيوط، وكذلك ترميم استراحة الملك فاروق بمنطقة الأهرامات في الجيزة).