"الإنتاج الحربي" تشارك علماء مصر بالخارج في مؤتمر "مصر تستطيع"

القاهرة - أ ش أ:​

تشارك وزارة الإنتاج الحربي بحضور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعدد من قيادات الوزارة، في فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" المقام بالغردقة الفترة من 18:17 ديسمبر2018.

وقال بيان لوزارة الإنتاج الحربي اليوم الجمعة، إن ذلك يأتي ذلك استكمالا للتعاون الدائم بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وتحرص الوزارة على التعاون الدائم مع خبراء وعلماء مصر بالخارج فى تنفيذ مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بالوطن، ويأتى هذا من منطلق حرص وزارة الإنتاج الحربي على الترحيب بالتعاون مع جميع العلماء والأهتمام بالتعليم بشكل خاص إيمانا بأن المستهدف لن يتحقق إلا بوجود طفرة علمية تؤدى إلى طفرة صناعية تنعكس على اقتصاد البلاد.

وقالت الوزارة إنه تم التعاون مع عدد من العلماء، وكان أبرز أطر التعاون مع الدكتور نبيل المراغي لإنتاج محطات معالجة مياه الصرف الصحي بتقنية جديدة توفر في استهلاك الطاقة ومساحة الأرض وتدوير المياه أكثر من مرة، والاستفادة من خبرة الدكتورة هدى المراغي والدكتور وجيه المراغي لتطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة بشركات ومصانع الإنتاج الحربي.

كما تم التعاون مع الدكتور عبدالحليم عمر في إنتاج "الهراس أمير" لرصف الطرق بدون تشققات، كما تم إجراء العديد من اللقاءات مع الدكتور هاني الكاتب للوصول إلى تقنية حديثة لإنشاء الصوب الزراعية لتوفير المياه، كما تم استضافة العالم الدكتور محمد محمود لتصنيع حاسوب مصري بشركات الإنتاج الحربي وربطه بالأقمار الصناعية، وكذلك التعاون مع العالم الدكتور هاني مصطفى الذي أوضح اهتمامه بالمصانع الرقمية في إطار تطبيق مفهوم الثورة الصناعيه الرابعة، وأخيرا التعاون مع الدكتور هشام العسكري حول أبحاثه في مجال الطاقة الشمسية للاستفادة منها وتبادل الطلاب بين الجامعات المصرية والجامعات الأمريكية.

ويأتي التعاون الدائم والوثيق بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سعيا لتحقيق التنمية المستدامة -2030.