"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 47.5 ألف طن أرز صيني

كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن تعاقدها لشراء 47.5 ألف طن أرز صيني في مناقصة عالمية.

وأشارت هيئة السلع التموينية -في بيان اليوم الخميس-، إلى أنه سيتم شحن الأرز خلال الفترة من أول فبراير إلى أول مارس 2019.

وأكدت الهيئة، أن الموافقة جاءت بعد إجراء اختبارات الطهي والتذوق اللازمة وفقاً لشروط المناقصة واجتياز العينات لكافة الاختبارات اللازمة والتي تمت بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذية بوزارة الزراعة وأسفرت النتيجة عن توافق نتيجة العينات مع ذوق المستهلك المصري.

وفي سياق آخر، تعاقدت الهيئة والشركة القابضة للصناعات الغذائية، على توريد كمية ٢٥ ألف طن مكرونة شهرياً ذات جودة عالية، وسعر مناسب على أن يبدأ توريدها اعتبارا من ٢٥ ديسمبر الجاري، وطرحها في المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.

وأشار البيان إلى وجود شركة تقوم بأعمال التفتيش والمراقبة والمراجعة على منتج المكرونة بالمصانع والتأكد من جودة العبوات من حيث التعبئة والتغليف عند الاستلام.