"الطفولة والأمومة" يعلن تفاصيل تعذيب طفلين بإحدى دور الأيتام

كتب- أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، استقبال بلاغ عن طريق خط نجدة الطفل 16000، يفيد بانتهاك وتعذيب أطفال بإحدى دور رعاية الأيتام، بمنطقة الهرم، محافظة الجيزة.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فور تلقي البلاغ تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالتنسيق مع اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة، للوقوف على حقيقة الواقعة، وتبين للجنة تعدي مشرف الأولاد بالدار على أحد الأطفال البالغ من العمر 11 عاما؛ بتقييد يديه مع قدميه والتعدي عليه بالضرب هو وزميل له بذات الدار يبلغ من العمر 10 سنوات، عقابًا لهما بادعائه تعديهما بالضرب على طالبين زميلين لهما بمدرستهما، ما أدى إلى توجيه إدارة المدرسة إنذار فصل لهما.

وأَضافت "العشماوي" في بيان اليوم، أنه تم إحالة الأمر لوزارة التضامن الاجتماعي لإعمال شئونها واتخاذ اللازم، موجه لوزارة التضامن الشكر لما قام به فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن بفحص الواقعة وإبلاغ النيابة العامة ضد مشرف الدار مرتكب الواقعة وقد تم تحرير محضر بالواقعة بقسم الهرم بتاريخ 12 ديسمبر 2018 وباشرت النيابة إجراءاتها بضبط واحضار المشرف وجار التحقيق معه أمام النيابة العامة.

وأكدت "العشماوي"، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع مجريات التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة، مؤكدة على التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعى لاتخاذ الاجراء الافضل لحماية هذين الطفلين.